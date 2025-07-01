Оновлений склад РНБО провів перше засідання: запровадили мораторій на перевірки бізнесу

Володимир Зеленський 21 липня провів перше засідання оновленого складу Ради національної безпеки й оборони. Запровадили мораторій на перевірки бізнесу держорганами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про мораторій на перевірки бізнесу?

Перше засідання оновленого складу РНБО пройшло під головуванням президента. На ньому розглянули питання економічної безпеки.

Володимир Зеленський наголосив, що абсолютно конкретне завдання, – спрямувати більше внутрішніх сил в Україні на розвиток, зростання економіки, а, отже, зростання виробництва й робочих місць, які можуть підтримувати нашу оборону та стійкість.

Також закликав відчутно масштабувати інвестиції в нашу державу й реалізацію спільних з партнерами проєктів. Зокрема, йдеться про локалізацію виробництв на території України.

РНБО на засіданні ухвалила рішення запровадити реальний мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність,

– заявив президент.

Український лідер наголосив, що мораторій дає необхідну основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки й аналізу відповідної практики.

Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обов'язково реалізовано. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні 6 місяців,

– підкреслив глава держави.

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Перше засідання оновленого складу РНБО: дивіться відео