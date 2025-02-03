"Винуватьте Трампа": SpaceX втратить 68 мільйонів доларів

Найбільша канадська провінція Онтаріо припиняє співпрацю з американськими компаніями, забороняючи їм укладати контракти з місцевими органами влади та агентствами. Зокрема, буде розірвано угоду зі Starlink – супутниковим інтернет-сервісом компанії SpaceX.

Контракт зі Starlink розірвано

Про це заявив прем'єр-міністр Онтаріо Дуг Форд у мережі Х, повідомляє 24 Канал. За його словами, раніше провінція витрачала близько 30 мільярдів доларів на закупівлі у компаній зі США в межах плану розвитку Онтаріо.

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Однак тепер ці контракти буде скасовано, що завдасть серйозних фінансових втрат американському бізнесу.

Ми йдемо ще далі. Онтаріо розриває контракт зі Starlink. Ми не будемо співпрацювати з тими, хто прагне знищити нашу економіку,

– наголосив Форд.

Starlink втратить 68 мільйонів доларів

Зауважте. Це рішення ухвалене на тлі торговельної напруги між Канадою та США. 3 лютого стало відомо, що з 4 лютого Канада запроваджує підвищені мита на низку американських товарів, включаючи продовольчу продукцію.

До слова, Дог Форд підписав угоду зі Starlink у листопаді 2024 року на суму у 100 мільйонів канадських доларів (68 мільйонів доларів), щоб надати мешканцям у віддалених куточках провінції доступ до швидкого інтернету.