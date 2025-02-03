Контракт со Starlink расторгнут

Об этом заявил премьер-министр Онтарио Дуг Форд в сети Х, сообщает 24 Канал. По его словам, ранее провинция тратила около 30 миллиардов долларов на закупки у компаний из США в рамках плана развития Онтарио.

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Однако теперь эти контракты будут отменены, что нанесет серьезные финансовые потери американскому бизнесу.

Мы идем еще дальше. Онтарио разрывает контракт со Starlink. Мы не будем сотрудничать с теми, кто стремится уничтожить нашу экономику,

– подчеркнул Форд.

Starlink потеряет 68 миллионов долларов

Заметьте. Это решение принято на фоне торгового напряжения между Канадой и США. 3 февраля стало известно, что с 4 февраля Канада вводит повышенные пошлины на ряд американских товаров, включая продовольственную продукцию.

К слову, Дог Форд подписал соглашение со Starlink в ноябре 2024 года на сумму в 100 миллионов канадских долларов (68 миллионов долларов), чтобы предоставить жителям в отдаленных уголках провинции доступ к быстрому интернету.