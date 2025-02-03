Чем опасна для Украины торговая война США в Украине

В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин рассказал, что торговая война Трампа, вероятно, не окажет положительного влияния на Украину, поскольку из-за войны с Россией страна в значительной степени зависит от этих процессов.

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Эксперт объяснил, что если бы в Украине не было войны, то тогда можно было бы наблюдать за развитием событий на международной арене, как за кинофильмом. Впрочем, сейчас Украина находится в несколько иных условиях.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба К сожалению, Украина очень сильно зависит от тех всех процессов, которые сейчас происходят. Поэтому мне, честно говоря, немного неловко. И ничем хорошим, я думаю, оно не закончится.

Впрочем, торговая политика Трампа будет иметь последствия не только для других стран, но и для самих Соединенных Штатов. Как пояснил эксперт, избиратели Трампа могут столкнуться с повышением цен минимум на 20%. То есть, вводя пошлины, Трамп фактически повышает цены на товары в пределах страны.

То есть, вводя пошлины, он повышает цены на товары внутри страны. А получая пошлины на те товары, что он продает в те страны, он получит уменьшение конкурентоспособности американских товаров по отношению к другим товарам на этом рынке,

– пояснил эксперт.

Однако, как отмечает Пендзин, если цена на нефть или объем ее добычи будут снижаться на фоне этих событий, то это приведет к уменьшению доходов Российской Федерации, что, вероятно, окажет положительное влияние на Украину.