Канада и Мексика будут укреплять свои отношения

В частности лидеры государств договорились продолжить работать вместе в сферах, представляющих общий интерес, пишет 24 канал со ссылкой на The Hill.

Читайте также Таможенная война: Канада и Мексика ввели пошлины на товары из США из-за действий Трампа

Премьер-министр Трюдо и президент Шейнбаум обсудили глубокие межчеловеческие связи, прочные торговые и инвестиционные отношения между Канадой и Мексикой, а также важность сохранения конкурентоспособности и процветания Северной Америки,

– указано на сайте правительства Канады.

Также в сообщении говорится о том, что политики этих двух стран говорили:

о внедрении американских тарифов против них;

усилении безопасности границ;

борьбу с производством и распространением нелегальных наркотиков.

Так руководители Максимы и Канады договорились продолжить укреплять прочные двусторонние отношения между странами.

В то же время Трюдо заявил, что Мексика имеет сильного партнера в лице Канады, когда речь идет о поддержке безопасности границ. И это должна знать новая администрация Соединенных Штатов.

Важно! Джастин Трюдо также сказал, что Канада не отпустит если тарифы будут введены против нее.