Канада та Мексика зміцнюватимуть свої відносини

Зокрема лідери держав домовилися продовжити працювати разом у сферах, що становлять спільний інтерес, пише 24 канал з посиланням на The Hill.

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Прем'єр-міністр Трюдо і президент Шейнбаум обговорили глибокі міжлюдські зв'язки, міцні торгівельні та інвестиційні відносини між Канадою і Мексикою, а також важливість збереження конкурентоспроможності та процвітання Північної Америки,

– зазначено на сайті уряду Канади.

Також у повідомлені йдеться про те, що політики цих двох країн говорили:

про впровадження американських тарифів проти них;

посилення безпеки кордонів;

боротьбу з виробництвом та поширенням нелегальних наркотиків.

Так очільники Максими та Канади домовилися продовжити зміцнювати міцні двосторонні відносини між країнами.

Водночас Трюдо заявив, що Мексика має сильного партнера в особі Канади, коли йдеться про підтримку безпеки кордонів. І це має знати нова адміністрація Сполучених Штатів.

Важливо! Джастін Трюдо також сказав, що Канада не відпустить якщо тарифи будуть запроваджено проти неї.