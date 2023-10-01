Україна підкорює світ: сервіс OnTaxi запрацював у новій країні

Українські бізнеси активно починають розширюватися на міжнародний рівень. Все більше компаній готові спробувати нав'язати конкуренцію в інших країнах.

OnTaxi виходить на ринок Чехії

Український онлайн-сервіс OnTaxi розпочав свій шлях у Чехії. Компанія вже почала свою діяльність у столиці країни – Празі.

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Як розповів власник бізнесу Денис Покаліцин, свою роботу сервіс почав не самостійно, а з партнерами.

Інтерес до українських ІТ-продуктів в країнах Європи останнім часом суттєво підвищився. Це пов’язано, у першу чергу, із можливістю отримати високотехнологічні рішення за привабливою ціною, а також — можливістю підтримати Україну та українців,

– зазначив він.

Цікаво! OnTaxi заснували у Харкові у 2016 році. Зараз сервіс працює у 28 містах України за прямою моделлю, ще в 32 – по франшизі.



Компанія надає послуги у країнах ЄС та Азербайджані. Зараз із сервісом співпрацюють понад 300 тисяч водіїв.

OnTaxi дозволяє викликати таксі за допомогою мобільного застосунку. Для виходу на ринок Чехії мобільний додаток адаптували під місцеві потреби.