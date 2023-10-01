OnTaxi выходит на рынок Чехии
Украинский онлайн сервис OnTaxi начал свой путь в Чехии. Компания уже начала свою деятельность в столице страны – Праге.
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Как рассказал владелец бизнеса Денис Покалицын, свою работу сервис начал не самостоятельно, а с партнерами.
Интерес к украинским ИТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано, в первую очередь, с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев.
– отметил он.
OnTaxi позволяет вызвать такси с помощью мобильного приложения. Для выхода на рынок Чехии мобильное приложение было адаптировано под местные нужды.