OnTaxi виходить на ринок Чехії
Український онлайн-сервіс OnTaxi розпочав свій шлях у Чехії. Компанія вже почала свою діяльність у столиці країни – Празі.
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Як розповів власник бізнесу Денис Покаліцин, свою роботу сервіс почав не самостійно, а з партнерами.
Інтерес до українських ІТ-продуктів в країнах Європи останнім часом суттєво підвищився. Це пов’язано, у першу чергу, із можливістю отримати високотехнологічні рішення за привабливою ціною, а також — можливістю підтримати Україну та українців,
– зазначив він.
OnTaxi дозволяє викликати таксі за допомогою мобільного застосунку. Для виходу на ринок Чехії мобільний додаток адаптували під місцеві потреби.