Авіакомпанії з Росії більше не будуть працювати з ООН. Договори з міжнародною організацією незабаром перестануть діяти.

Контракти ООН з російськими авіаперевізниками

Як бідкаються у російських владних відомствах, вже незабаром контракти авіакомпаній окупантів з ООН незабаром завершаться. Позиція Міжнародної асоціації цивільної авіації дуже чітка – про жодне продовження договорів не може бути й мови.

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Станом на сьогодні росіяни вже втратили майже всі контракти, які були підписані з миротворчими та політичними місіями ООН. Усі договори повинні припинити свою дію у першому кварталі 2024 року.

Як бідкаються у російському МЗС, Секретаріат ООН прийняв відповідне рішення, ґрунтуючись на "своєму власному тлумаченні SSC". Тепер російські авіаперевізники не зможуть брати участь у жодному конкурсі від ООН, а це суттєвий удар по російській цивільній авіації.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова розповідає кремлівським ЗМІ про "неправомірність" такого рішення, однак зважати на її фантазії та переглядати своє рішення в ООН не збираються.

Раніше повідомлялося, що Японія розширила санкції проти російських компаній.