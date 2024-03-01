Японія розширила санкції стосовно Росії

В МЗС Японії повідомили, що нові санкції стосуються:

заборони на експорт до ще 29 російських організацій;

заморожування активів 12 осіб,

7 організацій;

банку "Тінькофф-банк".

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Які компанії потрапили під нові санкції

Під санкції потрапили також ФГУП "Атомфло", концерни "Уралвагонзавод", "Базальт", ОСК, компанії "Авіадвигун", "Аероскан", "Нева електроніка", "Ангстрем" та інші компанії.

Ми прийняли рішення щодо останніх санкцій у співпраці з G-7 з точки зору того, що буде ефективним для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні,

– заявив головний секретар Кабміну Японії Йосімаса Хаяші.

Там також додали, що країна продовжить співпрацювати з міжнародним співтовариством, в тому числі з G7.

Персональні санкції стосовно росіян

Під санкції Японії потрапив син красноярського екс-губернатора Артема Усса , який втік з-під домашнього арешту в Італії.

, який втік з-під домашнього арешту в Італії. Під обмеження потрапили й уповноважена з прав дитини в Калузькій та Ростовській областях Росії Ірина Агєєва та Ірина Черкасова , уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва.

та , уповноваженого з прав людини в Чечні Мансура Солтаєва. Не оминули увагою у Токіо й директора "Артека" в окупованому Росією Криму Костянтина Федоренка та інші.

Зверніть увагу! Також Японія заборонила постачання із третіх країн російських алмазів непромислового використання.