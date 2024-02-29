Чому бізнесмени відмовилися від громадянства
З 2017 по 2021 роки обидва бізнесмени постійно потрапляли до переліку "200 найбагатших бізнесменів Росії", офіційно відмовилися від свого громадянства Росії, передають російські ЗМІ.
Читайте також Втікають з тонучого корабля: вже сьомий олігарх позбувся російського громадянства
За інформацією джерела, процедуру відмови від громадянства Тимашев і Баронов провели у російському посольстві на Кіпрі, і тепер обидва бізнесмени мають лише кіпрське громадянство.
Баронов раніше повідомляв про подання документів для виходу з російського громадянства у своєму профілі в LinkedIn минулого року, поділилося джерело, близьке до Veeam.
Я особистість, що уникає публічних висловлювань, особливо щодо політичних питань. Але, глибоко вражений російською агресією в Україні, я зробив виняток і офіційно звернувся з усіма необхідними документами для відмови від російського громадянства,
— сказав Баронов.
Він також зазначив, що здійснив значні пожертвування на користь відомих гуманітарних організацій, які підтримували «переміщених громадян України в межах країни». Баронов офіційно припинив бути громадянином Росії у грудні.
Ратмір Тимашев відмовився від російського громадянства у січні 2024 року, що підтвердив ознайомлений з цим документ Forbes. Сам Тимашев також підтвердив цей факт.
Хто ще у списку
До списку осіб, які вирішили відмовитися від громадянства Росії, також увійшли відомі мільярдери, зокрема:
- Тимур Турлов з Freedom Holding;
- Юрій Мільнер із DST Global;
- Микола Сторонський із Revolut;
- Ігор Макаров з компанії "Ареті";
- Василь Анісімов, засновник Coalco;
- Рубен Варданян з "Трійки Діалог";
- Олег Тіньков, засновник Тінькофф Банку.
За даними Forbes у 2020 році, майно Андрія Баронова оцінювалося в 770 мільйонів доларів, а Ратміра Тимашева — в 680 мільйонів доларів. Основу їхнього капіталу склала вигода від продажу їхньої компанії Veeam Software американському венчурному фонду Insight Partners за 5 мільярдів доларів у 2020 році.