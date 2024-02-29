Чому бізнесмени відмовилися від громадянства

З 2017 по 2021 роки обидва бізнесмени постійно потрапляли до переліку "200 найбагатших бізнесменів Росії", офіційно відмовилися від свого громадянства Росії, передають російські ЗМІ.

Читайте також Втікають з тонучого корабля: вже сьомий олігарх позбувся російського громадянства

За інформацією джерела, процедуру відмови від громадянства Тимашев і Баронов провели у російському посольстві на Кіпрі, і тепер обидва бізнесмени мають лише кіпрське громадянство.

Цікаво! Обидва вже давно проживають за кордоном: Баронов у Швейцарії, Тімашев — у США.

Баронов раніше повідомляв про подання документів для виходу з російського громадянства у своєму профілі в LinkedIn минулого року, поділилося джерело, близьке до Veeam.

Я особистість, що уникає публічних висловлювань, особливо щодо політичних питань. Але, глибоко вражений російською агресією в Україні, я зробив виняток і офіційно звернувся з усіма необхідними документами для відмови від російського громадянства,

— сказав Баронов.

Він також зазначив, що здійснив значні пожертвування на користь відомих гуманітарних організацій, які підтримували «переміщених громадян України в межах країни». Баронов офіційно припинив бути громадянином Росії у грудні.

Ратмір Тимашев відмовився від російського громадянства у січні 2024 року, що підтвердив ознайомлений з цим документ Forbes. Сам Тимашев також підтвердив цей факт.

Зауважте! Таким чином, Баронов і Тимашев стали восьмим і дев'ятим бізнесменами з-поміж нинішніх та колишніх учасників списку Forbes, хто відмовився від російського громадянства з початку 2022 року.

Хто ще у списку

До списку осіб, які вирішили відмовитися від громадянства Росії, також увійшли відомі мільярдери, зокрема:

Тимур Турлов з Freedom Holding;

Юрій Мільнер із DST Global;

Микола Сторонський із Revolut;

Ігор Макаров з компанії "Ареті";

Василь Анісімов, засновник Coalco;

Рубен Варданян з "Трійки Діалог";

Олег Тіньков, засновник Тінькофф Банку.

За даними Forbes у 2020 році, майно Андрія Баронова оцінювалося в 770 мільйонів доларів, а Ратміра Тимашева — в 680 мільйонів доларів. Основу їхнього капіталу склала вигода від продажу їхньої компанії Veeam Software американському венчурному фонду Insight Partners за 5 мільярдів доларів у 2020 році.

Довідково! Компанія Veeam Software займається розробкою програмного забезпечення для управління даними, їх захищеного зберігання та резервування. Тимашев та Баронов стали засновниками Veeam у 2006 році.