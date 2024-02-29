Почему бизнесмены отказались от гражданства

С 2017 по 2021 годы оба бизнесмена постоянно попадали в перечень "200 самых богатых бизнесменов России", официально отказались от своего гражданства России, передают российские СМИ.

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По информации источника, процедуру отказа от гражданства Тимашев и Баронов провели в российском посольстве на Кипре, и теперь оба бизнесмена имеют только кипрское гражданство.

Интересно! Оба уже давно проживают за границей: Баронов в Швейцарии, Тимашев - в США.

Баронов ранее сообщал о подаче документов для выхода из российского гражданства в своем профиле в LinkedIn в прошлом году, поделился источник, близкий к Veeam.

Я личность, избегающая публичных высказываний, особенно по политическим вопросам. Но, глубоко поражен российской агрессией в Украине, я сделал исключение и официально обратился со всеми необходимыми документами для отказа от российского гражданства,

- сказал Баронов.

Он также отметил, что совершил значительные пожертвования в пользу известных гуманитарных организаций, которые поддерживали "перемещенных граждан Украины в пределах страны". Баронов официально прекратил быть гражданином России в декабре.

Ратмир Тимашев отказался от российского гражданства в январе 2024 года, что подтвердил ознакомленный с этим документ Forbes. Сам Тимашев также подтвердил этот факт.

Заметьте! Таким образом, Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами из числа нынешних и бывших участников списка Forbes, кто отказался от российского гражданства с начала 2022 года.

Кто еще в списке

В список лиц, которые решили отказаться от гражданства России, также вошли известные миллиардеры, в частности:

Тимур Турлов из Freedom Holding;

Юрий Мильнер из DST Global;

Николай Сторонский из Revolut;

Игорь Макаров из компании "Арети";

Василий Анисимов, основатель Coalco;

Рубен Варданян из "Тройки Диалог";

Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка.

По данным Forbes в 2020 году, имущество Андрея Баронова оценивалось в 770 миллионов долларов, а Ратмира Тимашева - в 680 миллионов долларов. Основу их капитала составила выгода от продажи их компании Veeam Software американскому венчурному фонду Insight Partners за 5 миллиардов долларов в 2020 году.

Справочно! Компания Veeam Software занимается разработкой программного обеспечения для управления данными, их защищенного хранения и резервирования. Тимашев и Баронов стали основателями Veeam в 2006 году.