Контракты ООН с российскими авиаперевозчиками

Как жалуются в российских властных ведомствах, уже вскоре контракты авиакомпаний оккупантов с ООН вскоре завершатся. Позиция Международной ассоциации гражданской авиации очень четкая – ни о каком продлении договоров не может быть и речи.

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На сегодня россияне уже потеряли почти все контракты, которые были подписаны с миротворческими и политическими миссиями ООН. Все договоры должны прекратить свое действие в первом квартале 2024 года.

Как жалуются в российском МИД, Секретариат ООН принял соответствующее решение, основываясь на "своем собственном толковании SSC". Теперь российские авиаперевозчики не смогут участвовать ни в одном конкурсе от ООН, а это существенный удар по российской гражданской авиации.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказывает кремлевским СМИ о "неправомерности" такого решения, однако учитывать ее фантазии и пересматривать свое решение в ООН не собираются.

Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против российских компаний.