Як будуть оподатковуватись зарплати з 1 грудня
Вчора Володимир Зеленський підписав закон про збільшення податків. Відповідно, з 1 грудня зарплати українців оподатковуватимуться по-новому.
Як оподатковуватимуть зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав підвищення податків, передає 24 Канал з посиланням на сайт парламенту.
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Тож з 1 грудня усі українці, які зі своїх зарплат платили військовий збір 1,5%, тепер будуть платити усі 5%. Закон діятиме протягом 2025 року теж.
Нагадаємо! Військові й надалі платитимуть військовий збір 1,5% – для них нічого не зміниться.
Також діятиме новий військовий збір для ФОПів:
- 1% від доходу для платників єдиного податку III групи;
- 10% мінімальної зарплати для ФОП – платників єдиного податку I, II та IV груп (тобто 800 гривень).
Закон додатково передбачає нову ставку податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50% і підвищення ставки для небанківських фінансових установ (крім страховиків) до 25% із 2025 року.
Зауважте! Закон передбачає авансовий внесок податку для АЗС.