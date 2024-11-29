Как будут облагать налогами зарплаты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал повышение налогов, передает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

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Поэтому с 1 декабря все украинцы, которые из своих зарплат платили военный сбор 1,5%, теперь будут платить все 5%. Закон будет действовать в течение 2025 года тоже.

Напомним! Военные и в дальнейшем будут платить военный сбор 1,5% – для них ничего не изменится.

Также будет действовать новый военный сбор для ФЛП:

1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

10% минимальной зарплаты для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 гривен).

Закон дополнительно предусматривает новую ставку налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50% и повышение ставки для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) до 25% с 2025 года.

Обратите внимание! Закон предусматривает авансовый взнос налога для АЗС.