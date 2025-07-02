Paramount заплатить 16 мільйонів доларів Трампу, але вибачень не буде

Медіахолдинг Paramount Global погодився виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання судового позову президента США Дональда Трампа проти телеканалу CBS.

CBS погодився заплатити

Президент звинуватив медіа у маніпуляціях із інтерв'ю Камали Гарріс перед виборами. Ця сума піде на рахунок його майбутньої президентської бібліотеки, повідомляє Financial Times, інформує 24 Канал.

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Позов стосувався випуску програми "60 хвилин", у якому, за словами Трампа, було свідомо відредаговано інтерв'ю віцепрезидентки Камали Гарріс, щоб приховати її "невиразні відповіді" й таким чином вплинути на вибори 2024 року на користь демократів.

Спершу Трамп вимагав 20 мільярдів доларів компенсації, проте сторони дійшли мирової угоди.

Довідково. Це вже другий випадок, коли Трамп отримує компенсацію від великої медіакомпанії після виборів. У грудні 2024 року телеканал ABC виплатив 15 мільйонів доларів у межах аналогічного позову.

CBS не вибачилось

У виданні також зазначили, що рішення Paramount може бути пов'язане зі спробою уникнути зайвого резонансу на тлі злиття зі студією Skydance, яке ще потребує затвердження Федеральною комісією зв'язку. Водночас компанія заявила, що мирова угода не є визнанням вини, і вона не вибачається та не кається за сюжет.