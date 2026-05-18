ПДВ для ФОПів може стати реальністю: влада заговорила про неприємні зміни для бізнесу

У Мінекономіки заявили, що зміни можливого ПДВ для ФОПів мають на меті "вирівняти правила гри" для українського бізнесу. Проте бізнес насправді бунтує.

Що в Мінекономіки кажуть про можливе ПДВ для ФОП?

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що в програмі Ukraine Facility, за яку відповідає Мінекономіки, наразі немає прямої вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, пише "РБК-Україна".

Водночас переговори щодо оновлення програми ще тривають, і до них залучені також народні депутати. Міністр визнав, що бізнес негативно реагує на ідею ПДВ для ФОПів не лише через сам податок, а й через складне адміністрування системи.

За його словами, підприємці часто готові навіть платити більше, аби тільки уникнути надмірної бюрократії.

Якщо зараз запитати у бізнеса, що вони виберуть – додатковий податок або не змінювати податки, але зі складнішим адмініструванням, то скажуть: "давайте ми більше заплатимо і далі будемо працювати на спрощенній системі", – каже Соболев.

Соболев додав, що зараз Мінфін працює над спрощенням адміністрування ПДВ. Також, за його словами, після переговорів із МВФ норму щодо запровадження ПДВ для ФОПів вирішили тимчасово відтермінувати.

Що це означає для українців?

Заяви Мінекономіки свідчать про те, що влада поки не відмовилася від ідеї ПДВ для ФОПів, але намагається зробити цей процес менш болючим для бізнесу. Головна проблема, яку визнають навіть у самому уряді, – не лише додаткові податки, а складна система адміністрування ПДВ.

Фактично зараз влада намагається знайти компроміс між:

вимогами міжнародних партнерів

потребою наповнювати бюджет

збереженням спрощеної системи для малого бізнесу

Також це сигнал, що дискусія про реформу ФОПів у найближчі роки лише посилюватиметься.

Чи вплине оподаткування ФОПів на ціни товарів та послуг?

Економіст Олег Гетман у розмові з 24 Каналом каже, що найреалістичніше – податковий законопроєкт запрацює аж ніяк не з 2027 року, адже на це немає волі парламенту. Є припущення, що це буде або ж з 2028 року, або ж коли Україна вступить у ЄС.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Якщо ж припустити, що нові зміни запрацюють з 2028 року або ж з якогось іншого року, то більшість ФОПів, які потрапили під межу у понад 4 мільйони гривень, не будуть переходити на ПДВ. Лише десь 20 – 30% всіх підприємців можуть це зробити.

Річ у тім, що ФОП, який має річний дохід на рівні 6 мільйонів гривень, не буде витрачати шалені кошти на адміністрування, бухгалтерію тощо в межах нових змін. Йому простіше в цій ситуації відкрити інший ФОП. Зокрема, на ім'я батьків, брата чи сестри або когось із пенсіонерів.

Таким чином очікувати, що після зміни оподаткування ціни на товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ,

– прогнозує пан Олег.

Які є ризики запровадження нових правил?

У новому меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом ключовий акцент зроблено на податкових змінах і поступовій трансформації спрощеної системи оподаткування. Про це в колонці для Delo.ua написав координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман.

За словами експерта, документ містить як позитивні положення, так і потенційно ризикові для бізнесу норми.

Серед ключових напрямів:

поступова трансформація спрощеної системи оподаткування

обмеження використання спрощенки великим бізнесом

перегляд переліку "ризикових" видів діяльності

Гетман наголошує, що виключення окремих сфер зі спрощеної системи може стати проблемним, якщо під "ризикові" потраплять критично важливі для малого бізнесу напрями

Пропонується виключення "ризикових" видів діяльності зі спрощенки. Це є ризиковим пунктом меморандуму, бо під "ризикові" можуть потрапити необхідні для спрощенки види діяльності. Ця пропозиція має бути опрацьована Кабміном у інклюзивному процесі, за участі провідних бізнес-асоціацій та економічних аналітичних центрів, щоб зміни були оптимальними – мінімізували "сірі схеми" і не нашкодили сумлінному мікробізнесу, – каже експерт.

Експерт застерігає, що встановлення порогу на рівні 4 млн грн може мати побічні ефекти для ринку.

Серед них:

посилення дроблення бізнесу

спроби приховування реальних оборотів

формальне уникнення переходу на ПДВ

На його думку, це може ускладнити детінізацію економіки, якщо правила не будуть достатньо збалансованими.

Як і коли ФОПи мали платити ПДВ?