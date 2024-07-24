На яку пенсію можуть розраховувати ФОПи у серпні

В Україні норми щодо виходу на пенсію розповсюджуються ще й на фізичних осіб-підприємців. Тобто у серпні розмір їхньої пенсії не відрізнятиметься від решти, але залежатиме від набутого стажу.

У якому віці ФОП може вийти на пенсію

Як розповів 24 Каналу експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, ФОПи можуть вийти на пенсію у 60 років, якщо матимуть стаж не менше 31 року.

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Водночас якщо стаж становить від 21 до 31 року , то на пенсію вийти можна вийти у віці 63 років,

, то на пенсію вийти можна вийти у віці 63 років, А від 15 до 21 року – у 65 років.

За словами експерта, єдиною проблемою на шляху отримання пенсії для особи-підприємця може стати підтвердження стажу.

Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).

Відтак стаж особи підтверджується саме даними про сплату єдиного страхового внеску.

Якщо нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,

– каже Коробкін.

Обов'язкові страхові внески

ФОПам дозволити не сплачувати ЄСВ з 2022 року аж до скасування воєнного стану та ще 12 місяців опісля.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ у 2024 році становить 1 760 гривень, а максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.

Як пояснив Коробкін, якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата.

За сплату мінімальних розмірів ЄСВ ФОП отримуватиме й близьку до мінімальної пенсію.

Саме 2 725 гривень є мінімальною виплатою зараз для багатьох. Втім є і менші розміри пенсій, які сягають 2 361 гривні,

– зауважив експерт.

Крім того, на сьогодні в Україні є опція щодо купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до Пенсійного фонду. Розмір такого внеску не повинен бути меншим, ніж мінімальний ЄСВ.