На какую пенсию могут рассчитывать ФЛП в августе

В Украине нормы по выходу на пенсию распространяются еще и на физических лиц-предпринимателей. То есть в августе размер их пенсии не будет отличаться от остальных, но будет зависеть от приобретенного стажа.

В каком возрасте ФЛП может выйти на пенсию

Как рассказал 24 Каналу эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, ФЛП могут выйти на пенсию в 60 лет, если будут иметь стаж не менее 31 года.

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В то же время если стаж составляет от 21 до 31 года , то на пенсию выйти можно выйти в возрасте 63 лет,

, то на пенсию выйти можно выйти в возрасте 63 лет, А от 15 до 21 года – в 65 лет.

По словам эксперта, единственной проблемой на пути получения пенсии для лица-предпринимателя может стать подтверждение стажа.

Сергей Коробкин Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Для этого нужно ежемесячно платить единый страховой взнос в размере не менее минимального. На сегодня он составляет 22% от минимальной зарплаты (с 1 апреля минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен).

Поэтому стаж лица подтверждается именно данными об уплате единого страхового взноса.

Если нет взносов, нет и стажа. Даже если в трудовой книжке есть запись, а взносы не платились, то стаж все равно не идет,

– говорит Коробкин.

Обязательные страховые взносы

ФЛП разрешить не платить ЕСВ с 2022 года до отмены военного положения и еще 12 месяцев после.

Минимальный страховой взнос по ЕСВ в 2024 году составляет 1 760 гривен, а максимальный ЕСВ – 26 400 гривен.

Как пояснил Коробкин, если ФЛП будет постоянно платить минимальный взнос, или если человек будет работать официально на минимальную зарплату, то и учитывается для исчисления будущей пенсии именно минимальная зарплата.

За уплату минимальных размеров ЕСВ ФЛП будет получать и близкую к минимальной пенсию.

Именно 2 725 гривен является минимальной выплатой сейчас для многих. Впрочем, есть и меньшие размеры пенсий, которые достигают 2 361 гривны,

– отметил эксперт.

Кроме того, сегодня в Украине есть опция по покупке дополнительного стажа, платя самостоятельно взносы в Пенсионный фонд. Размер такого взноса не должен быть меньше, чем минимальный ЕСВ.