Уже відомі навіть назви ТРЦ: в яких областях відкриють перші магазини мережі Pepco
Українські торговельно-розважальні центри ведуть перемовини з європейською мережею дискаунтерів Pepco. Потенційні відкриття магазинів можуть відбутися вже найближчим часом у кількох регіонах України.
Де відкриють магазини Pepco?
Бренд розглядає масштабний вихід на ринок України, проте у 2026 році пощастить лише кільком областям, пише "Інтерфакс-Україна".
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Серед можливих локацій:
- Луцьк – ТРЦ "Порт Сіті";
- Тернопіль – ТРЦ "Подоляни" (друга черга);
- Київ – тривають консультації щодо відкриття;
У ТРЦ "Порт Сіті" в Луцьку бренд уже частково представлений у форматі стоку, і зараз тривають переговори про повноцінний магазин.
Якщо ми дійдемо згоди (з Pepco), він буде дуже займати серйозне місце в нашому ТРЦ і по трафіку, і, відповідно, по любові наших відвідувачів, тому що його чекають, його знають дуже добре,
– повідомила CEO "Порт Сіті" Наталія Антоненко.
В Тернополі з’явитися в другій черзі ТРЦ "Подоляни", відкриття якої анонсовано на 15 жовтня.
Ми на стадії підписання договору ТРЦ "Подоляни" з Pepco, вже всі ключові моменти обговорені. Не тільки наші відвідувачі чекають цей бренд, а й орендарі... Приблизна дата відкриття – кінець жовтня – початок листопада. Будемо сподіватися, що відкриється разом з другою чергою ТРЦ,
– повідомила директорка з розвитку ТРЦ "Подоляни" Тетяна Чубак.
Генеральна директорка групи Arricano Анна Чуботіна наголосила, що бренд може створити конкуренцію для українських мереж у певних категоріях.
Нам було б цікаво відкрити їх в наших регіональних торгових центрах у Кривому Розі та Запоріжжі з огляду на запит від нашої цільової аудиторії. На жаль, вони зараз не розглядають відкриття у цих регіонах. Спілкуємося щодо Києва,
– сказала вона.
Що продає Pepco?
Pepco – одна з найбільших європейських мереж магазинів формату дискаунтер. Компанія спеціалізується на товарах за доступними цінами для щоденних покупок. У магазинах мережі представлені:
- одяг для дітей і дорослих;
- товари для дому;
- декор та предмети інтер'єру;
- кухонне приладдя і посуд;
- іграшки;
- сезонні товари.
Саме завдяки поєднанню невисоких цін та широкого асортименту мережа швидко стала популярною в багатьох країнах Європи.
Як польський бізнес в Україні наростив доходи?
- Кількість компаній із польськими власниками в Україні перевищила 1,1 тисячі, з загальним виторгом 123,01 мільярди гривень, що на 20% більше, ніж попереднього року. Абсолютним лідером стала компанія "ЛПП Україна", яка керує відомими брендами одягу – Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay.
- Найбільша концентрація цих компаній спостерігається у Києві, де зареєстровано 46 підприємств із доходом понад 100 мільйонів гривень.