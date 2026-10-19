Уже в жовтні: польська Pepco назвала дати перших відкриттів в Україні
Європейський дискаунтер Pepco готується приймати перших покупців в Україні. Компанія вже запустила україномовний сайт, а також оголосила дати відкриття перших магазинів у Києві.
Коли відкриються перші магазини Pepco в Україні
За інформацією на офіційному сайті компанії, перші магазини Pepco в Україні запрацюють наприкінці жовтня, пише RAU.
Зокрема, відкриття заплановані в таких торговельних центрах столиці:
- 28 жовтня – ТРЦ Respublika Park;
- 30 жовтня – ТРЦ Retroville;
- 30 жовтня – ТРЦ Dream Yellow.
Також до кінця 2026 року компанія планує відкрити магазини в Тернополі та Чернівцях. Отже, після старту в столиці мережа готуватиметься до виходу на ринки інших українських міст.
Напередодні відкриття магазинів компанія запустила локальний україномовний сайт. На ньому покупці можуть ознайомитися з брендом та його асортиментом, переглянути актуальні колекції й ціни, знайти контактну інформацію для звернень до служби підтримки, а також скористатися мапою магазинів.
Компанія бачить значний потенціал українського ринку та прагне зробити якісні товари за низькими цінами доступними для українських родин, водночас роблячи внесок у розвиток сектору роздрібної торгівлі країни,
– йдеться в пресрелізі компанії.
На чому спеціалізується Pepco
Асортимент мережі орієнтований передусім на сім'ї та повсякденні покупки. Згідно з дослідженням Pepco Shopper Study за 2025 рік, 87% покупців мережі в Європі – жінки, а 67% клієнтів мають дітей віком до 12 років.
У структурі асортименту Pepco:
- близько 30% – товари для дому;
- 25% – дитячий одяг;
- 21% – одяг для дорослих;
- решта – іграшки, сезонні речі та інші товари повсякденного вжитку.
Так Pepco прагне замінити IKEA в Україні. Водночас асортимент меблів у дискаунтері значно менший: компанія робить ставку переважно на товари для дому, декор, одяг та інші речі для щоденного використання.