Коли відкриються перші магазини Pepco в Україні

За інформацією на офіційному сайті компанії, перші магазини Pepco в Україні запрацюють наприкінці жовтня, пише RAU.

Зокрема, відкриття заплановані в таких торговельних центрах столиці:

28 жовтня – ТРЦ Respublika Park;

30 жовтня – ТРЦ Retroville;

30 жовтня – ТРЦ Dream Yellow.

Також до кінця 2026 року компанія планує відкрити магазини в Тернополі та Чернівцях. Отже, після старту в столиці мережа готуватиметься до виходу на ринки інших українських міст.

Напередодні відкриття магазинів компанія запустила локальний україномовний сайт. На ньому покупці можуть ознайомитися з брендом та його асортиментом, переглянути актуальні колекції й ціни, знайти контактну інформацію для звернень до служби підтримки, а також скористатися мапою магазинів.

Компанія бачить значний потенціал українського ринку та прагне зробити якісні товари за низькими цінами доступними для українських родин, водночас роблячи внесок у розвиток сектору роздрібної торгівлі країни,

– йдеться в пресрелізі компанії.

На чому спеціалізується Pepco

Асортимент мережі орієнтований передусім на сім'ї та повсякденні покупки. Згідно з дослідженням Pepco Shopper Study за 2025 рік, 87% покупців мережі в Європі – жінки, а 67% клієнтів мають дітей віком до 12 років.

У структурі асортименту Pepco:

близько 30% – товари для дому;

25% – дитячий одяг;

21% – одяг для дорослих;

решта – іграшки, сезонні речі та інші товари повсякденного вжитку.

Так Pepco прагне замінити IKEA в Україні. Водночас асортимент меблів у дискаунтері значно менший: компанія робить ставку переважно на товари для дому, декор, одяг та інші речі для щоденного використання.



