Польська мережа дискаунтерів Pepco продовжує розширювати присутність в Україні та готується до відкриття нового магазину. Цього разу торгова точка запрацює у великому торговельному центрі, а в перший день покупцям обіцяють спеціальну знижку.

Де та коли відкриється новий магазин Pepco

Новий магазин Pepco відкриють у Чернівцях – у торговельно-розважальному центрі Bukovyna Mall за адресою: Галицький Шлях, 11, повідомили в компанії.

Відкриття відбудеться 9 грудня о 10:30. На честь запуску магазину покупцям пропонуватимуть знижку 20%. У торговій точці можна буде придбати товари для всієї родини за доступними цінами.

Розширення мережі триває і в інших містах України. Зокрема, ще один магазин Pepco має відкритися 27 листопада у Тернополі – у торговому центрі "Подоляни".

Як Pepco розпочала роботу в Україні

Перші три магазини польського дискаунтера в Україні запрацювали у жовтні 2026 року. Усі вони розташовані в Києві: у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ Retroville та у ТЦ DREAM yellow.

Асортимент Pepco охоплює товари для різних категорій покупців. У магазинах мережі представлені:

одяг для жінок, чоловіків і дітей;

товари для дому;

іграшки та шкільне приладдя;

сезонна продукція.

Цікаво! За інформацією компанії, станом на середину вересня понад 20 локацій перебували на етапі погодження умов і підготовки договорів оренди. Це свідчить про плани мережі й надалі розширювати присутність в Україні.

Які ціни в Pepco

Найближчим конкурентом Pepco за поєднанням одягу й товарів для дому є Sinsay. У категоріях домашнього текстилю та декору мережа також перетинається з JYSK, а в недорогих побутових товарах – з "Авророю".

За даними Retailers.ua, ціни у Pepco на чашки стартують від 70 гривень, на дитячі футболки – від 95 гривень, а на м'які іграшки – від 119 гривень. Водночас доступні ціни не означають, що всі товари тут дешевші, ніж у конкурентів.

Які ціни в Pepco / інфографіка Retailers.ua

У Pepco також бачать можливості для розвитку в ніші IKEA. Операційний директор компанії Марцін Станко раніше зазначав, що частина асортименту польської мережі схожа на пропозиції шведського ритейлера, а його відсутність в Україні створює додаткові можливості для Pepco.