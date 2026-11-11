Pepco проти Sinsay та "Аврори": де дешевше купувати товари для дому й одяг

Adv

Що продають у Pepco та як облаштований магазин

У центрі огляду – магазин Pepco у Dream Yellow площею 612 квадратних метрів, пише Retailers.ua.

Простір організований просто й функціонально: товари розкладені за категоріями на білих стелажах, а тематичні зони доповнені невеликими декоративними композиціями. Основний акцент зробили на асортименті, а не на складному оформленні інтер'єру.

Загалом у Pepco представлено понад 45 товарних груп. Серед них:

Одяг для дорослих і дітей; Домашній текстиль і товари для декору; Посуд та кухонні дрібниці; Іграшки й канцтовари; Спідня білизна та інші побутові товари.

За першим враженням, Pepco – своєрідне поєднання JYSK без меблів, Sinsay, "Аврори" та "Галереї Деко" від "Епіцентру"– пише видання.

Водночас є й незручність: примірочних у магазині немає. Тому одяг доведеться обирати без примірки, а перед покупкою варто уточнити умови повернення конкретного товару.

Із ким конкуруватиме Pepco в Україні

Найближчим конкурентом Pepco за поєднанням одягу й товарів для дому є Sinsay. У категоріях домашнього текстилю та декору мережа також перетинається з JYSK, а в посуді й недорогих побутових товарах – з "Авророю".

У самій Pepco бачать можливості навіть у ніші IKEA: операційний директор компанії Марцін Станко говорив, що в асортименті польської мережі є товари, схожі на пропозиції шведського ритейлера. Відсутність IKEA в Україні він називав додатковою можливістю для розвитку Pepco.

Однак формати цих мереж не повністю збігаються:

JYSK пропонує не лише декор і текстиль, а й меблі та товари для сну;

"Аврора" працює у форматі мультимаркету з широким вибором недорогих товарів;

Sinsay поєднує одяг, аксесуари, товари для дітей і речі для дому;

Pepco робить ставку на доступні ціни та широкий асортимент товарів для всієї родини.

Щоб зрозуміти, наскільки привабливою є пропозиція нового гравця, потрібно порівняти ціни в кількох категоріях, представлених у Pepco, Sinsay та "Аврорі".

Ціни в Pepco: чи справді тут дешевше, ніж у конкурентів

Retailers.ua повідомляє, що чимало цінників у Pepco виглядають привабливо. Наприклад, чашки коштують від 70 гривень, дитячі футболки – від 95 гривень, а м'які іграшки – від 119 гривень. Проте це не означає, що в новій мережі можна витратити менше, ніж у конкурентів.

Які ціни в Pepco / інфографіка Retailers.ua

Зауважте! Ціни зафіксовані на початку листопада 2026 року й стосуються пропозицій, які ми знайшли під час відвідування магазинів. Наведені діапазони не охоплюють увесь асортимент: у мережах можуть бути як дешевші, так і дорожчі товари. Вартість також може змінюватися через акції та оновлення колекцій.

Також важливо враховувати, що йдеться про порівняння товарних категорій, а не ідентичних виробів. Матеріали, розміри, дизайн і комплектація можуть відрізнятися. Для наборів білизни та шкарпеток також має значення кількість виробів в упаковці. За результатами порівняння Pepco не виявилася найдешевшою мережею в усіх категоріях.