Дискаунтер Pepco відкрив ще два магазини в Україні: показали ціни й асортимент

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Новий магазин Pepco у Retroville

30 жовтня в торговельно-розважальному центрі Retroville відкрився магазин міжнародної мережі Pepco, пише RAU.

Це друга локація, яку ритейлер запустив у жовтні, а площа нового магазину становить 600 квадратних метрів. Відкриття планували на 10:30, однак охочі потрапити всередину почали збиратися ще до офіційного старту. Уже о 10:00 біля магазину утворилася черга.

Для Pepco Україна – це 20-та країна, де буде розвиватися бренд. Для команди це велика відповідальність – відповідати очікуванням українських споживачів. Магазин у Retroville – другий у мережі– сказав Country Manager Pepco в Україні Арсен Старченко.

Однією з переваг локації є розташування Retroville у центрі великого житлового масиву. Це створює передумови для стабільного потоку покупців не лише у вихідні, а й у будні.

До слова, на деяких фото можна відстежити не лише наявний асортимент, а й ціни.

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Pepco відкрилася і в ТРЦ DREAM

Того ж дня третій магазин польського дискаунтера в столиці запрацював у ТРЦ DREAM. Його площа становить 612 квадратних метрів, а розташований він на другому поверсі DREAM yellow, в атріумі "Греція".

У церемонії відкриття взяли участь Арсен Старченко та співвласник DREAM Гарік Корогодський. Вони разом перерізали стрічку на вході до нового магазину.

Здається, це відкриття зібрало мешканців всієї Оболоні. Черга на касі простягнулася через весь магазин,

– пише RAU.

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Асортимент і ціни в Pepco в Києві / фото RAU

Що продаватиме польська мережа

Польська Pepco спеціалізується на доступних товарах для всієї родини. Асортимент мережі охоплює понад 45 товарних груп, зокрема одяг, іграшки, сезонні пропозиції та товари для дому.

Основні категорії розподілені так:

Дитячий одяг – 30% асортименту.

– 30% асортименту. Товари для дому – 27%.

– 27%. Одяг для дорослих – 23%.

– 23%. Іграшки – 8%.

– 8%. Сезонні товари, зокрема новорічний декор – 3%.

Мережа планує й надалі розширювати присутність в Україні. До кінця 2026 року Pepco має намір відкрити магазини також у Тернополі та Чернівцях.