Дискаунтер Pepco открыл еще два магазина в Украине: показали цены и ассортимент

Adv

Новый магазин Pepco в Retroville

30 октября в торгово-развлекательном центре Retroville открылся магазин международной сети Pepco, пишет RAU.

Это второй магазин, открытый ритейлером в октябре, а площадь нового магазина составляет 600 квадратных метров. Открытие планировалось на 10:30, однако желающие попасть внутрь начали собираться еще до официального старта. Уже в 10:00 у магазина образовалась очередь.

Для Pepco Украина – это 20-я страна, где будет развиваться бренд. Для команды это большая ответственность – оправдать ожидания украинских потребителей. Магазин в Retroville – второй в сети– сказал Country Manager Pepco в Украине Арсен Старченко.

Одним из преимуществ локации является расположение Retroville в центре большого жилого массива. Это создает предпосылки для стабильного потока покупателей не только по выходным, но и в будни.

К слову, на некоторых фото можно увидеть не только имеющийся ассортимент, но и цены.

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Pepco открылась и в ТРЦ DREAM

В тот же день третий магазин польского дискаунтера в столице начал работу в ТРЦ DREAM. Его площадь составляет 612 квадратных метров, а расположен он на втором этаже DREAM yellow, в атриуме "Греция".

В церемонии открытия приняли участие Арсен Старченко и совладелец DREAM Гарик Корогодский. Они вместе перерезали ленту у входа в новый магазин.

Похоже, это открытие собрало жителей всей Оболони. Очередь у кассы тянулась через весь магазин,

– пишет RAU.

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Ассортимент и цены в Pepco в Киеве / фото RAU

Что будет делать польская сеть

Польская компания Pepco специализируется на доступных товарах для всей семьи. Ассортимент сети охватывает более 45 товарных групп, в частности одежду, игрушки, сезонные предложения и товары для дома.

Основные категории распределены так:

Детская одежда – 30% ассортимента.

– 30% ассортимента. Товары для дома – 27%.

– 27%. Одежда для взрослых – 23%.

– 23%. Игрушки – 8%.

– 8%. Сезонные товары, в частности новогодний декор – 3%.

Сеть планирует и в дальнейшем расширять свое присутствие в Украине. До конца 2026 года Pepco намерена открыть магазины также в Тернополе и Черновцах.