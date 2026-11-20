Pepco готує відкриття у новому місті в грудні / Фото Pepco
Польська мережа дискаунтерів Pepco продовжує розширювати присутність в Україні та готується до відкриття нового магазину. Цього разу торгова точка запрацює у великому торговельному центрі, а в перший день покупцям обіцяють спеціальну знижку.
Де та коли відкриється новий магазин Pepco
Новий магазин Pepco відкриють у Чернівцях – у торговельно-розважальному центрі Bukovyna Mall за адресою: Галицький Шлях, 11, повідомили в компанії.
Відкриття відбудеться 9 грудня о 10:30. На честь запуску магазину покупцям пропонуватимуть знижку 20%. У торговій точці можна буде придбати товари для всієї родини за доступними цінами.
Розширення мережі триває і в інших містах України. Зокрема, ще один магазин Pepco має відкритися 27 листопада у Тернополі – у торговому центрі "Подоляни".
Як Pepco розпочала роботу в Україні
Перші три магазини польського дискаунтера в Україні запрацювали у жовтні 2026 року. Усі вони розташовані в Києві: у ТРЦ Respublika Park, у ТРЦ Retroville та у ТЦ DREAM yellow.
Асортимент Pepco охоплює товари для різних категорій покупців. У магазинах мережі представлені:
- одяг для жінок, чоловіків і дітей;
- товари для дому;
- іграшки та шкільне приладдя;
- сезонна продукція.
Цікаво! За інформацією компанії, станом на середину вересня понад 20 локацій перебували на етапі погодження умов і підготовки договорів оренди. Це свідчить про плани мережі й надалі розширювати присутність в Україні.
Які ціни в Pepco
Найближчим конкурентом Pepco за поєднанням одягу й товарів для дому є Sinsay. У категоріях домашнього текстилю та декору мережа також перетинається з JYSK, а в недорогих побутових товарах – з "Авророю".
За даними Retailers.ua, ціни у Pepco на чашки стартують від 70 гривень, на дитячі футболки – від 95 гривень, а на м'які іграшки – від 119 гривень. Водночас доступні ціни не означають, що всі товари тут дешевші, ніж у конкурентів.
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