Ще один магазин Pepco відкриється наприкінці листопада: назвали локацію

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Коли відкриється магазин Pepco

Магазин Pepco розміститься в ТРЦ "Подоляни" за адресою: вул. Текстильна, 28ч, повідомили в компанії.

Запрошуємо 27 листопада о 10:30 на відкриття нового магазину Pepco у ТРЦ "Подоляни"! На вас чекатимуть улюблені товари для всієї родини за приємними цінами– зазначили в дописі

Площа нового магазину становитиме близько 700 квадратних метрів, розповідала раніше директорка з розвитку ТРЦ "Подоляни" Тетяна Чубак.

Які ціни в Pepco

Найближчим конкурентом Pepco за поєднанням одягу й товарів для дому є Sinsay. У категоріях домашнього текстилю та декору мережа також перетинається з JYSK, а в недорогих побутових товарах – з "Авророю".

За даними Retailers.ua, ціни у Pepco на чашки стартують від 70 гривень, на дитячі футболки – від 95 гривень, а на м'які іграшки – від 119 гривень. Водночас доступні ціни не означають, що всі товари тут дешевші, ніж у конкурентів.

Які ціни в Pepco / інфографіка Retailers.ua

У Pepco також бачать можливості для розвитку в ніші IKEA. Операційний директор компанії Марцін Станко раніше зазначав, що частина асортименту польської мережі схожа на пропозиції шведського ритейлера, а його відсутність в Україні створює додаткові можливості для Pepco.