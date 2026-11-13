Еще один магазин Pepco откроется в конце ноября: назвали местоположение

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Когда откроется магазин Pepco

Магазин Pepco разместится в ТРЦ "Подоляны" по адресу: ул. Текстильная, 28ч, сообщили в компании.

Приглашаем 27 ноября в 10:30 на открытие нового магазина Pepco в ТРЦ "Подоляны"! Вас ждут любимые товары для всей семьи по приятным ценам– отметили в сообщении.

Площадь нового магазина составит около 700 квадратных метров, рассказывала ранее директор по развитию ТРЦ "Подоляны" Татьяна Чубак.

Какие цены в Pepco

Ближайшим конкурентом Pepco по ассортименту одежды и товаров для дома является Sinsay. В категориях домашнего текстиля и декора сеть также пересекается с JYSK, а в недорогих бытовых товарах – с "Авророй".

По данным Retailers.ua, цены в Pepco на чашки начинаются от 70 гривен, на детские футболки – от 95 гривен, а на мягкие игрушки – от 119 гривен. В то же время доступные цены не означают, что все товары здесь дешевле, чем у конкурентов.

Какие цены в Pepco / инфографика Retailers.ua

В Pepco также видят возможности для развития в нише IKEA. Операционный директор компании Марцин Станко ранее отмечал, что часть ассортимента польской сети похожа на предложения шведского ритейлера, а его отсутствие в Украине создает дополнительные возможности для Pepco.