Еще один магазин Pepco откроется в конце ноября: назвали местоположение

Еще один магазин Pepco откроется уже в конце ноября / Фото: propertytimes.com.ua
Польская сеть Pepco готовится открыть первый магазин в Тернополе. Новый магазин начнет работу уже в конце ноября, а его площадь составит около 700 квадратных метров.
Когда откроется магазин Pepco
Магазин Pepco разместится в ТРЦ "Подоляны" по адресу: ул. Текстильная, 28ч, сообщили в компании.
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Площадь нового магазина составит около 700 квадратных метров, рассказывала ранее директор по развитию ТРЦ "Подоляны" Татьяна Чубак.
Какие цены в Pepco
Ближайшим конкурентом Pepco по ассортименту одежды и товаров для дома является Sinsay. В категориях домашнего текстиля и декора сеть также пересекается с JYSK, а в недорогих бытовых товарах – с "Авророй".
По данным Retailers.ua, цены в Pepco на чашки начинаются от 70 гривен, на детские футболки – от 95 гривен, а на мягкие игрушки – от 119 гривен. В то же время доступные цены не означают, что все товары здесь дешевле, чем у конкурентов.
В Pepco также видят возможности для развития в нише IKEA. Операционный директор компании Марцин Станко ранее отмечал, что часть ассортимента польской сети похожа на предложения шведского ритейлера, а его отсутствие в Украине создает дополнительные возможности для Pepco.
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