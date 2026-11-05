Українці масово йдуть від Київстару та Vodafone: якого оператора обирають найчастіше
У жовтні українці перенесли понад 32 тисячі мобільних номерів від одного оператора до іншого. Найбільше абонентів знову залучив lifecell, тоді як Київстар і Vodafone втратили більше номерів, ніж отримали.
Куди найчастіше переходили абоненти
У жовтні 2026 року українці перенесли 32 084 номери між мобільними операторами за допомогою послуги MNP, повідомляє MZU.
Найбільше номерів у жовтні залишило мережу Київстар – 11 880. На другому місці Vodafone Україна, від якого перейшли 10 713 абонентів. Також своїх клієнтів втратили:
- lifecell – 9 364 номери;
- "Інтертелеком" – 78;
- "ТриМоб" – 49.
Найпопулярнішим оператором для переходу у жовтні став lifecell. До його мережі українці перенесли 13 315 номерів. Інші оператори отримали:
- Київстар – 9 852 номери;
- Vodafone Україна – 8 863;
- "Інтертелеком" – 49;
- "ТриМоб" – 5.
Хто найбільше виграв від перенесення номерів
Якщо порівняти кількість отриманих і втрачених номерів, найбільший позитивний результат продемонстрував lifecell. За місяць оператор отримав 13 315 номерів, тоді як від нього перенесли 9 364. Таким чином, чистий приріст становив 3 951 номер.
Натомість решта операторів зафіксували відтік абонентів:
- Vodafone Україна втратив 1 850 номерів;
- Київстар – 2 028;
- "Інтертелеком" – 29;
- "ТриМоб" – 44.
Найбільше номерів між операторами перенесли з мережі Київстар до lifecell – 7 314. Водночас у зворотному напрямку, з lifecell до Київстару, перейшли 5 105 абонентів.
Таким чином, попри значний відтік клієнтів до інших мереж, lifecell завершив жовтень із найбільшим чистим приростом абонентів завдяки послузі перенесення мобільних номерів.