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Українці масово йдуть від Київстару та Vodafone: якого оператора обирають найчастіше

Альбіна Ковпак
Перенесення номера до іншого мобільного оператора

Українці масово йдуть від Київстару та Vodafone / Фото Pixabay

У жовтні українці перенесли понад 32 тисячі мобільних номерів від одного оператора до іншого. Найбільше абонентів знову залучив lifecell, тоді як Київстар і Vodafone втратили більше номерів, ніж отримали.

 
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Куди найчастіше переходили абоненти

У жовтні 2026 року українці перенесли 32 084 номери між мобільними операторами за допомогою послуги MNP, повідомляє MZU.

Найбільше номерів у жовтні залишило мережу Київстар – 11 880. На другому місці Vodafone Україна, від якого перейшли 10 713 абонентів. Також своїх клієнтів втратили:

  • lifecell – 9 364 номери;
  • "Інтертелеком" – 78;
  • "ТриМоб" – 49.

Найпопулярнішим оператором для переходу у жовтні став lifecell. До його мережі українці перенесли 13 315 номерів. Інші оператори отримали:

  1. Київстар – 9 852 номери;
  2. Vodafone Україна – 8 863;
  3. "Інтертелеком" – 49;
  4. "ТриМоб" – 5.

Хто найбільше виграв від перенесення номерів

Якщо порівняти кількість отриманих і втрачених номерів, найбільший позитивний результат продемонстрував lifecell. За місяць оператор отримав 13 315 номерів, тоді як від нього перенесли 9 364. Таким чином, чистий приріст становив 3 951 номер.

Натомість решта операторів зафіксували відтік абонентів:

  • Vodafone Україна втратив 1 850 номерів;
  • Київстар – 2 028;
  • "Інтертелеком" – 29;
  • "ТриМоб" – 44.

Найбільше номерів між операторами перенесли з мережі Київстар до lifecell – 7 314. Водночас у зворотному напрямку, з lifecell до Київстару, перейшли 5 105 абонентів.

Таким чином, попри значний відтік клієнтів до інших мереж, lifecell завершив жовтень із найбільшим чистим приростом абонентів завдяки послузі перенесення мобільних номерів.

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