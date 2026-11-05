Українці масово йдуть від Київстару та Vodafone: якого оператора обирають найчастіше

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Куди найчастіше переходили абоненти

У жовтні 2026 року українці перенесли 32 084 номери між мобільними операторами за допомогою послуги MNP, повідомляє MZU.

Найбільше номерів у жовтні залишило мережу Київстар – 11 880. На другому місці Vodafone Україна, від якого перейшли 10 713 абонентів. Також своїх клієнтів втратили:

lifecell – 9 364 номери;

"Інтертелеком" – 78;

"ТриМоб" – 49.

Найпопулярнішим оператором для переходу у жовтні став lifecell. До його мережі українці перенесли 13 315 номерів. Інші оператори отримали:

Київстар – 9 852 номери; Vodafone Україна – 8 863; "Інтертелеком" – 49; "ТриМоб" – 5.

Хто найбільше виграв від перенесення номерів

Якщо порівняти кількість отриманих і втрачених номерів, найбільший позитивний результат продемонстрував lifecell. За місяць оператор отримав 13 315 номерів, тоді як від нього перенесли 9 364. Таким чином, чистий приріст становив 3 951 номер.

Натомість решта операторів зафіксували відтік абонентів:

Vodafone Україна втратив 1 850 номерів;

Київстар – 2 028;

"Інтертелеком" – 29;

"ТриМоб" – 44.

Найбільше номерів між операторами перенесли з мережі Київстар до lifecell – 7 314. Водночас у зворотному напрямку, з lifecell до Київстару, перейшли 5 105 абонентів.

Таким чином, попри значний відтік клієнтів до інших мереж, lifecell завершив жовтень із найбільшим чистим приростом абонентів завдяки послузі перенесення мобільних номерів.