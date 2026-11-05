Украинцы массово уходят от "Киевстара" и Vodafone: какого оператора выбирают чаще всего

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Куда чаще всего переходили абоненты

В октябре 2026 года украинцы перенесли 32 084 номера между мобильными операторами с помощью услуги MNP, сообщает MZU.

Больше всего номеров в октябре покинуло сеть "Киевстар" – 11 880. На втором месте – "Vodafone Украина", от которой перешли 10 713 абонентов. Также своих клиентов потеряли:

lifecell – 9 364 номера;

"Интертелеком" – 78;

"ТриМоб" – 49.

Самым популярным оператором для перехода в октябре стал lifecell. В его сеть украинцы перенесли 13 315 номеров. Другие операторы получили:

"Киевстар" – 9 852 номера; Vodafone Украина – 8 863; "Интертелеком" – 49; "ТриМоб" – 5.

Кто больше всего выиграл от переноса номеров

Если сравнить количество полученных и потерянных номеров, наибольший положительный результат продемонстрировал lifecell. За месяц оператор получил 13 315 номеров, тогда как от него перенесли 9 364. Таким образом, чистый прирост составил 3 951 номер.

В то же время остальные операторы зафиксировали отток абонентов:

Vodafone Украина потеряла 1 850 номеров;

"Киевстар" – 2 028;

"Интертелеком" – 29;

"ТриМоб" – 44.

Наибольшее количество номеров между операторами перенесли из сети "Киевстар" в lifecell – 7 314. В то же время в обратном направлении, из lifecell в "Киевстар", перешли 5 105 абонентов.

Таким образом, несмотря на значительный отток клиентов в другие сети, lifecell завершил октябрь с наибольшим чистым приростом абонентов благодаря услуге переноса мобильных номеров.