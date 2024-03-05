У США перевірка виявила суттєві порушення контролю якості під час виробництва Boeing 737 MAX

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) виявило значні порушення вимог контролю якості у компаніях Boeing та Spirit AeroSystems. Проведення перевірок було ініційоване після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Що виявила перевірка

Аудит компаній тривав упродовж шести тижнів. В межах перевірки FAA виявило проблеми з невідповідністю у контролі процесів виробництва в Boeing, у поводженні з комплектуючими та їх зберіганні, а також у контролі продукції.

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Водночас конкретні висновки аудиту поки не були розголошені, оскільки розслідування події ще не завершено.

! Цей аудит став однією з негайних заходів нагляду з боку FAA після того, як 5 січня під час польоту з літака Alaska Airlines Flight 1282 вибухнули ліві дверцята середньої частини кабіни.

На зустрічі у штаб-квартирі FAA у Вашингтоні минулого тижня адміністратор Майк Вітакер поінформував генерального директора Boeing та інших вищих керівників про те, що компанія мусить врахувати виявлені в ході аудиту порушення у своєму плані коригувальних дій для усунення проблем з контролем якості.

Що буде далі

! В цей план також має бути включено висновки звіту експертної групи, яка перевіряла культуру безпеки в Boeing. FAA надало компанії 90 днів на розробку плану дій.

Для забезпечення відповідальності Boeing за проблеми з якістю продукції, FAA призупинило розширення виробництва літаків 737 MAX.

! Регулятор розглядає можливість залучення третьої сторони для проведення незалежного огляду систем якості, та продовжуватиме підвищену присутність на місцях виробничих потужностей Boeing у Рентоні та виробничих потужностей Spirit AeroSystems у Вічіт.

FAA ретельно перегляне всі коригувальні дії Boeing, щоб визначити, чи повною мірою вони відповідають висновкам регулятора.