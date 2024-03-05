Що виявила перевірка
Аудит компаній тривав упродовж шести тижнів. В межах перевірки FAA виявило проблеми з невідповідністю у контролі процесів виробництва в Boeing, у поводженні з комплектуючими та їх зберіганні, а також у контролі продукції.
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Водночас конкретні висновки аудиту поки не були розголошені, оскільки розслідування події ще не завершено.
На зустрічі у штаб-квартирі FAA у Вашингтоні минулого тижня адміністратор Майк Вітакер поінформував генерального директора Boeing та інших вищих керівників про те, що компанія мусить врахувати виявлені в ході аудиту порушення у своєму плані коригувальних дій для усунення проблем з контролем якості.
Що буде далі
Для забезпечення відповідальності Boeing за проблеми з якістю продукції, FAA призупинило розширення виробництва літаків 737 MAX.
FAA ретельно перегляне всі коригувальні дії Boeing, щоб визначити, чи повною мірою вони відповідають висновкам регулятора.