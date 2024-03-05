Що виявила перевірка

Аудит компаній тривав упродовж шести тижнів. В межах перевірки FAA виявило проблеми з невідповідністю у контролі процесів виробництва в Boeing, у поводженні з комплектуючими та їх зберіганні, а також у контролі продукції.

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Водночас конкретні висновки аудиту поки не були розголошені, оскільки розслідування події ще не завершено.

Довідково! Цей аудит став однією з негайних заходів нагляду з боку FAA після того, як 5 січня під час польоту з літака Alaska Airlines Flight 1282 вибухнули ліві дверцята середньої частини кабіни.

На зустрічі у штаб-квартирі FAA у Вашингтоні минулого тижня адміністратор Майк Вітакер поінформував генерального директора Boeing та інших вищих керівників про те, що компанія мусить врахувати виявлені в ході аудиту порушення у своєму плані коригувальних дій для усунення проблем з контролем якості.

До слова! В цей план також має бути включено висновки звіту експертної групи, яка перевіряла культуру безпеки в Boeing. FAA надало компанії 90 днів на розробку плану дій.

Що буде далі

Для забезпечення відповідальності Boeing за проблеми з якістю продукції, FAA призупинило розширення виробництва літаків 737 MAX.

Зауважте! Регулятор розглядає можливість залучення третьої сторони для проведення незалежного огляду систем якості, та продовжуватиме підвищену присутність на місцях виробничих потужностей Boeing у Рентоні та виробничих потужностей Spirit AeroSystems у Вічіт.

FAA ретельно перегляне всі коригувальні дії Boeing, щоб визначити, чи повною мірою вони відповідають висновкам регулятора.