Что обнаружила проверка
Аудит компаний продолжался в течение шести недель. В рамках проверки FAA выявило проблемы с несоответствием в контроле процессов производства в Boeing, в обращении с комплектующими и их хранении, а также в контроле продукции.
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В то же время конкретные выводы аудита пока не были разглашены, поскольку расследование происшествия еще не завершено.
На встрече в штаб-квартире FAA в Вашингтоне на прошлой неделе администратор Майк Уитакер проинформировал генерального директора Boeing и других высших руководителей о том, что компания должна учесть выявленные в ходе аудита нарушения в своем плане корректирующих действий для устранения проблем с контролем качества.
Что будет дальше
Для обеспечения ответственности Boeing за проблемы с качеством продукции, FAA приостановило расширение производства самолетов 737 MAX.
FAA тщательно пересмотрит все корректирующие действия Boeing, чтобы определить, или в полной мере они соответствуют выводам регулятора.