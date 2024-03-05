Что обнаружила проверка

Аудит компаний продолжался в течение шести недель. В рамках проверки FAA выявило проблемы с несоответствием в контроле процессов производства в Boeing, в обращении с комплектующими и их хранении, а также в контроле продукции.

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В то же время конкретные выводы аудита пока не были разглашены, поскольку расследование происшествия еще не завершено.

Справочноэтот аудит стал одной из немедленных мер надзора со стороны FAA после того, как 5 января во время полета с самолета Alaska Airlines Flight 1282 взорвалась левая дверь средней части кабины.

На встрече в штаб-квартире FAA в Вашингтоне на прошлой неделе администратор Майк Уитакер проинформировал генерального директора Boeing и других высших руководителей о том, что компания должна учесть выявленные в ходе аудита нарушения в своем плане корректирующих действий для устранения проблем с контролем качества.

К слову! В этот план также должны быть включены выводы отчета экспертной группы, которая проверяла культуру безопасности в Boeing. FAA предоставило компании 90 дней на разработку плана действий.

Что будет дальше

Для обеспечения ответственности Boeing за проблемы с качеством продукции, FAA приостановило расширение производства самолетов 737 MAX.

Обратите внимание! Регулятор рассматривает возможность привлечения третьей стороны для проведения независимого осмотра систем качества, и продолжать повышенное присутствие на местах производственных мощностей Boeing в Рентоне и производственных мощностей Spirit AeroSystems в Вичит.

FAA тщательно пересмотрит все корректирующие действия Boeing, чтобы определить, или в полной мере они соответствуют выводам регулятора.