Які сфери бізнесу будуть актуальними в Україні у 2025 році

В Україні існують галузі бізнесу, які вже довгий час вважаються перспективними. Зокрема на державному рівні вони визначені як основні.

Які галузі будуть перспективними в Україні

Ними є енергетика, сільське господарство та ІТ-галузь, розказала виконавча директорка компанії GTL Марія Мулява для 24 каналу.

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Так очікується, що у 2025 році ці сфери не зазнають істотних змін. Ба більше, через те, що світ наразі дбає про зміну клімату, є чимало програм, які направлені на перехід на відновлювальні джерела енергії. Тому бізнесу, який пов'язаний з енергетикою, з відновлювальними джерелами енергії, зі зменшенням викидів, або сприяє цьому, отримуватиме більше уваги та фінансування.

Згідно зі слів експертки, в Україні станом на сьогодні є диференціація можливостей до розвитку різних бізнесів. Якщо ж узагальнити, то перспективним залишається будівельний бізнес, який розвивається на заході країни.

Також бачу, що спаду в цінах на нерухомість не передбачається,

– додала Марія Мулява.

Однак, крім будівельного бізнесу, є ще й сфера послуг. Причиною тому є те, що Львів та весь Захід України перетворився на місце концентрації й нових трудових ресурсів. До того ж ці регіони більше розглядаються українцями як місце для проживання.

Мулява згадала й логістику. Так шляхи України долучили до пан'європейської мережі TEN-Т, а це сприятиме розвитку галузі.

Маршрути, які зараз будуть проходити через Україну, в тому числі і на південь, через Одесу, на Румунію та Болгарію, а деякі через Чернівці,

– пояснила Марія Мулява.

Зауважте! Тобто будь-які інфраструктурні проєкти, які будуть розвиватися, будуть охоче входити на напрямки, які розміщені в пан'європейської мережі перевезень.