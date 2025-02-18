Розвиток ШІ

У SoftServe розповіли, скільки найняли джунів та яких проєктів було найбільше у 2024 році, інформує 24 Канал. Потужний розвиток генеративного Штучного Інтелекту став у 2024 році для SoftServe можливістю побудувати нову експертизу та розширити портфоліо сервісів.

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Компанія почала працювати з 247 новими замовниками, що на 134% більше, ніж у 2023-му. Загальна кількість активних проєктів, над якими працювали розробницькі команди, – 1461.

Які актуальні вакансії та рівень зарплат

Було відкрито значну кількість вакансій, зокрема для розробників рівня middle та senior, а також спеціалістів у Data Science та Big Data. Особливий попит фіксували на аналітиків даних та експертів з роботи зі штучним інтелектом. Компанія також активно наймала початківців: лише за рік у галузь прийшло понад 700 нових спеціалістів, з яких 237 – рівня trainee/junior.

Щодо заробітних плат, у 2024 році спостерігається тенденція до їхнього зростання в окремих сферах. Найбільше підвищення відбулося для розробників середнього та старшого рівня, а також фахівців, які працюють з великими даними.

Крім того, компанія запровадила додаткові бонусні програми та мотиваційні виплати для співробітників, залучених до критичних проєктів.