Развитие ИИ

В SoftServe рассказали, сколько наняли джунов и каких проектов было больше всего в 2024 году, информирует 24 Канал. Мощное развитие генеративного Искусственного Интеллекта стало в 2024 году для SoftServe возможностью построить новую экспертизу и расширить портфолио сервисов.

Смотрите также Топовые ИТ-компании Украины потеряли более 800 работников, какая динамика найма

"Прирост касается количества новых клиентов – в течение года компания начала сотрудничество с 247 новыми заказчиками, что на 134% больше, чем в предыдущем году", – говорится в сообщении.

Отмечают, что мощное развитие генеративного Искусственного Интеллекта стало в 2024 году для SoftServe возможностью построить новую экспертизу и расширить портфолио сервисов. Компания реализовала более 100 проектов для клиентов из разных индустрий.

Какие актуальные вакансии и уровень зарплат

Было открыто значительное количество вакансий, в частности для разработчиков уровня middle и senior, а также специалистов в Data Science и Big Data. Особый спрос фиксировали на аналитиков данных и экспертов по работе с искусственным интеллектом. Компания также активно нанимала начинающих: только за год в отрасль пришло более 700 новых специалистов, из которых 237 – уровня trainee/junior.

По заработным платам, в 2024 году наблюдается тенденция к их росту в отдельных сферах. Наибольшее повышение произошло для разработчиков среднего и старшего уровня, а также специалистов, работающих с большими данными.

Кроме того, компания ввела дополнительные бонусные программы и мотивационные выплаты для сотрудников, привлеченных к критическим проектам.