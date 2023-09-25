Philip Morris хоче позбутися частки у найбільшому фармакологічному активі
Джерело:The Wall Street Journal
Гігант Philip Morris шукає партнера, якому зможе продати частину фармакологічного бізнесу. Щоправда, запропонувати історію успіху компанія поки що не може.
Чому Philip Morris продає великий актив
Vectura Group – це виробник інгаляційних медичних препаратів. Бізнес належить американському гіганту тютюнових виробів Philip Morris International.
Читайте також Завжди йдуть у ногу з часом: 5 головних ознак успішного та професійного лідера
Два роки тому гігант вклався у фармакологічні компанії на понад 2 мільярди доларів. Втім, вихід на цей ринок успіху компанії не приніс. Цього року виторг склав лише 76 мільйонів доларів, натомість списати довелося 680 мільйонів.Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.
Боси Philip Morris спільно з Deutsche Bank напрацювали кілька рішень щодо майбутнього бізнесу. Насамперед компанії потрібно знайти партнера, який придбає частку у Vectura Group і візьметься за нарощення виробництва препаратів.Цікаво! Як повідомили джерела всередині компанії, аналітики елементарно прорахувалися щодо того, як довго триває розробка медичних препаратів.
Разом з тим повністю виходити з ринку охорони здоров'я у компанії не збираються. Фінансовий директор Еммануель Бабо запевнив, що Philip Morris буде розвивати бізнес у цій сфері, адже тут дуже гарний потенціал для зростання.