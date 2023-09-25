Почему Philip Morris продает большой актив
Vectura Group – производитель ингаляционных медицинских препаратов. Бизнес принадлежит американскому гиганту табачных изделий Philip Morris International.
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Два года назад гигант уложился в фармакологические компании более чем на 2 миллиарда долларов. Впрочем, выход на рынок успеха компании не принес. В этом году выручка составила всего 76 миллионов долларов, вместо этого списать пришлось 680 миллионов.
Боссы Philip Morris совместно с Deutsche Bank наработали несколько решений по будущему бизнесу. Прежде компании нужно найти партнера, который приобретет долю у Vectura Group и возьмется за наращивание производства препаратов.
Вместе с тем, полностью выходить из рынка здравоохранения в компании не собираются. Финансовый директор Эммануэль Бабо заверил, что Philip Morris будет развивать бизнес в этой сфере, ведь здесь очень хороший потенциал для роста.