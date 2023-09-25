Чому Philip Morris продає великий актив

Vectura Group – це виробник інгаляційних медичних препаратів. Бізнес належить американському гіганту тютюнових виробів Philip Morris International.

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Два роки тому гігант вклався у фармакологічні компанії на понад 2 мільярди доларів. Втім, вихід на цей ринок успіху компанії не приніс. Цього року виторг склав лише 76 мільйонів доларів, натомість списати довелося 680 мільйонів.

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Боси Philip Morris спільно з Deutsche Bank напрацювали кілька рішень щодо майбутнього бізнесу. Насамперед компанії потрібно знайти партнера, який придбає частку у Vectura Group і візьметься за нарощення виробництва препаратів.

Цікаво! Як повідомили джерела всередині компанії, аналітики елементарно прорахувалися щодо того, як довго триває розробка медичних препаратів.

Разом з тим повністю виходити з ринку охорони здоров'я у компанії не збираються. Фінансовий директор Еммануель Бабо запевнив, що Philip Morris буде розвивати бізнес у цій сфері, адже тут дуже гарний потенціал для зростання.