Видання Forbes Україна оголосило підприємців року: хто переміг у номінаціях премії

Forbes Україна оголосило переможців своєї щорічної премії. Підприємцями 2022 року за версією видання стали засновники "Нової пошти" Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк.

Окрім цього, у різних номінаціях перемогли представники компаній "Агротрейд", SoftServe та BetterMe. Імена переможців – далі.

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Гран-прі "Підприємець року"

Щоб отримати гран-прі і звання "Підприємець року" від Forbes Україна, необхідно перемогти одночасно у всіх номінаціях премії, зокрема:

брати участь у перемозі України;

мати підтримку у суспільстві та бездоганну репутацію;

дивитися у майбутнє;

здійснювати ефективне управління.

Цьогоріч, на думку видання, усім цим напрямкам відповідали засновники групи компаній "Нова пошта" Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк, які й здобули перемогу.



Засновники "Нової пошти" перемогли у головній номінації / Фото Антон Забєльський

Номінація "Внесок у перемогу"

Видання Forbes оцінювало керівників компаній з річним виторгом або оцінкою у 25 мільйонів доларів та більше. Кандидатів пропонувала редакція та члени журі. Критеріями оцінки під час визначення "Підприємця року" були масштаби бізнесу, стійкість компанії, досягнення впродовж року, внесок у перемогу та ділова репутація.

Переможцем у цій номінації став засновник та генеральний директор агропромислової групи компаній "Агротрейд" Всеволод Кожемяко, який є командиром добровольчого підрозділу "Хартія".

У Forbes підкреслюють, що кожен підприємець, який нині продовжує вести бізнес в Україні, є героєм. Багато хто увесь цей рік працював без прибутків, дехто віддавав доходи бізнесу минулих років на допомогу співробітникам та іншим людям, які постраждали від російської агресії.

Всеволод Кожемяко, своєю чергою, покинув свій багатомільйонний бізнес й створив добровольчий підрозділ "Хартія", забезпечивши його усім необхідним, тому й здобув перемогу у номінації.

Переможець номінації "Внесок у перемогу" Всеволод Кожемяко / Фото Всеволод Кожемяко

"Вибір аудиторії"

За результатами голосування підписників Forbes у соціальних мережах, перемогу у номінації "Вибір аудиторії" здобули власники гран-прі премії Вячеслав Климов та Володимир Поперешнюк. За них проголосував 51% читачів.

На другому місці опинився власник фармацевтичного заводу "Дарниця" Гліб Загорій (17% голосів), а на третьому – Всеволод Кожемяко (14%).

"Ділова репутація"

У часи максимальної невизначеності довіра до партнерів є особливо важливою. На думку журі Forbes, цьогоріч підприємцем з бездоганною діловою репутацією можна сміливо назвати Тараса Кицмея, президента корпорації SoftServe, заслуженого економіста України та члена сенату Українського католицького університету.



Переможець номінації "Ділова репутація" Тарас Кицмей / Фото SoftServe

"Погляд у майбутнє"

Усі фіналісти премії "Підприємець року" від Forbes цьогоріч – бізнесмени за 40 років, окрім однієї підприємиці. Засновниця та CEO BetterMe Вікторія Рєпа знає, як залучати клієнтів по всьому світу та конкурувати з компаніями, які існують на ринку десятиліттями, просто із застосунку у смартфоні. Так, бізнесвумен здобула перемогу у номінації "Погляд у майбутнє".

Переможиця номінації "Погляд у майбутнє" Вікторія Рєпа / Фото Вікторія Рєпа

"Якість управління"

Небагато стратегій, розроблених на майбутнє, зберегли свою актуальність після 24 лютого. Лише окремі компанії змогли підготуватися до критичних загроз, а керівництво продемонструвало вміння швидко ухвалювати важливі рішення. Одним із таких ефективних стратегів та керівників став Тарас Кицмей, який вже здобув перемогу у номінації "Ділова репутація".