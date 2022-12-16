Кроме того, в различных номинациях победили представители компаний "Агротрейд", SoftServe и BetterMe. Имена победителей – дальше.

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Гран-при "Предприниматель года"

Чтобы получить гран-при и звание "Предприниматель года" от Forbes Украина, необходимо победить одновременно во всех номинациях премии, в частности:

участвовать в победе Украины;

иметь поддержку в обществе и безупречную репутацию;

смотреть в будущее;

осуществлять эффективное управление.

В этом году, по мнению издания, всем этим направлениям отвечали основатели группы компаний "Новая почта" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, которые и одержали победу.



Основатели "Новой почты" победили в главной номинации / Фото Антон Забельский

Справка. Издание Forbes оценивало руководителей компаний с годовой выручкой или оценкой в 25 миллионов долларов и больше. Кандидатов предлагала редакция и члены жюри. Критериями оценки при определении "Предпринимателя года" были масштабы бизнеса, устойчивость компании, достижения в течение года, вклад в победу и деловая репутация.

Номинация "Вклад в победу"

Победителем в этой номинации стал основатель и генеральный директор агропромышленной группы компаний "Агротрейд" Всеволод Кожемяко, который является командиром добровольческого подразделения "Хартия".

В Forbes подчеркивают, что каждый предприниматель, продолжающий вести бизнес в Украине, является героем. Многие весь этот год работали без доходов, некоторые отдавали доходы бизнеса прошлых лет на помощь сотрудникам и другим людям, пострадавшим от российской агрессии.

Всеволод Кожемяко, в свою очередь, покинул свой многомиллионный бизнес и создал добровольческое подразделение "Хартия", обеспечив его всем необходимым, поэтому и одержал победу в номинации.

Победитель номинации "Вклад в победу" Всеволод Кожемяко / Фото Всеволод Кожемяко

"Выбор аудитории"

По результатам голосования подписчиков Forbes в социальных сетях, победу в номинации "Выбор аудитории" одержали обладатели гран-при премии Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк. За них проголосовали 51% читателей.

На втором месте оказался владелец фармацевтического завода "Дарница" Глеб Загорий (17% голосов), а на третьем – Всеволод Кожемяко (14%).

"Деловая репутация"

Во времена максимальной неопределенности доверие к партнерам особенно важно. По мнению жюри Forbes, предпринимателем с безупречной деловой репутацией в этом году можно смело назвать Тараса Кицмея, президента корпорации SoftServe, заслуженного экономиста Украины и члена сената Украинского католического университета.



Победитель номинации "Деловая репутация" Тарас Кицмей / Фото SoftServe

"Взгляд в будущее"

Все финалисты премии "Предприниматель года" от Forbes в этом году – бизнесмены за 40 лет, кроме одной предпринимательницы. Основательница и CEO BetterMe Виктория Репа знает, как привлекать клиентов по всему миру и конкурировать с компаниями, существующими на рынке десятилетиями, просто из приложения в смартфоне. Так, бизнесвумен одержала победу в номинации "Взгляд в будущее".

Победитель номинации "Взгляд в будущее" Виктория Репа / Фото Виктория Репа

"Качество управления"

Немногие стратегии, разработанные на будущее, сохранили свою актуальность после 24 февраля. Лишь отдельные компании смогли подготовиться к критическим угрозам, а руководство продемонстрировало умение быстро принимать важные решения. Одним из таких эффективных стратегов и руководителей стал Тарас Кицмей, уже одержавший победу в номинации "Деловая репутация".

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