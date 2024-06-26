В Україні перевантажать фонд з підтримки бізнесу завдяки Німеччині

Трансформації підлягатиме Фонд розвитку підприємництва, який був створений Німеччиною ледь не 30 років тому. Ба більше, уряд країни також планує створити Альянс підтримки малого та середнього бізнесу.

Як підтримають малий та середній бізнес в Україні

Як заявили в пресслужбі Міністерстві фінансів, в Україні трансформують Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Він був започаткований Німеччиною ще наприкінці 90-х років.

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Чим відомий Фонд розвитку підприємництва Ця неприбуткова фінансова установа була створена у 1996 році в рамках реалізації програми уряду Німеччини "Трансформ", щоб допомогти Україні з реформами. Спершу Фонд мав назву "Німецько-Український фонд", але у 2020 році його перейменували на "Фонд розвитку підприємництва". Єдиним учасником Фонду є Міністерство фінансів, а статутний капітал становить 542,9 мільйона гривень.

Сприятиме трансформації спільна німецько-українська ініціатива "Візія: Фонд розвитку підприємництва 2.0/Vision: Business Development Fund 2.0", яка реалізовуватиметься у 3 етапи:

Перший етап – ФРП трансформують у незалежну установу для розробки та впровадження проєктів міжнародної та державної підтримки забезпечення доступу МСБ до фінансування. Буде обрана наглядова рада. Другий етап – Фонд проходить оцінку відповідності вимогам Євросоюзу. Це допоможе безпосередньо залучити кошти. Третій етап – вихід на ринки капіталу для залучення коштів для МСБ.

Частково фінансуватиме трансформацію Фонду Німецький державний банк розвитку KfW. Водночас до проєкту будуть залучені Євросоюз, Світовий банк, Японська агенція міжнародного співробітництва та Люксембурзька агенція з розвитку.

Друга ініціатива

Нею стане Альянс підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). Мета цієї ініціативи зробити український бізнес більш стійким під час війни та бути готовим до відновлення.

Таким чином підтримку буде мобілізовано за 3 напрямками: