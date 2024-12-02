У дію вступив закон про "історичне" підвищення податків: до чого готуватись українцям

З 1 грудня в Україні набув чинності закон про "історичне" підвищення податків. Його підписання було затягнутим та контроверсійним.

Відтепер українці платитимуть з усіх своїх доходів 5% військового збору. Детальніше 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Головне із закону про підвищення податків

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків разом із бюджетом на 2025 рік.

Він передбачає:

збільшення військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року й встановлення його для фізичних осіб залежно від групи;

банки у 2024 році мають сплатити 50% податку на прибуток;

небанківські фінустанови, окрім страхових компаній, із початку 2025 року сплачуватимуть податок у розмірі 25% від прибутку.

Щодо підписання цього закону, воно було затягнуте, контроверсійне та мало багато питань. Щодо дати введення, суспільство по-різному оцінювало цей закон. Але він підписаний, і тепер платитимемо з 1 грудня з усіх наших доходів 5% військового збору. Ось що треба основне знати,

– наголосив Олег Пендзин.

Очікується, що внаслідок податкових змін додаткові фінансові надходження бюджету до кінця 2024 року становитимуть 12 мільярдів гривень, а у 2025 році – 140 мільярдів гривень.