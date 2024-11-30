Стало відомо, коли набуде чинності закон про підвищення податків. Про це пише 24 Канал із посиланням на сам закон.

Дивіться також Шмигаль пояснив, скільки грошей надасть Україні підвищення податків

Що відомо про цей закон

Відповідний закон набуває чинності на наступний день після його опублікування. Тобто він набере чинності з 1 грудня 2024 року.

Закон про підвищення податків, який підписав Володимир Зеленський, оприлюднили у вебверсії газети "Голосу України" ще 28 листопада. Очікувалося, що сама газета вийде 29 листопада, і в той день документ набуде чинності. Втім, вийшло інакше.

Володимир Зеленський підписав цей закон 28 листопада 2024 року. Зазначається, що загальна сума підвищення податків у 2024 році становитиме близько 8 мільярдів гривень.

Очікується, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень.

Цей закон передбачає низку змін.