Стало известно, когда вступит в силу закон о повышении налогов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сам закон.

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Что известно об этом законе

Соответствующий закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. То есть он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Закон о повышении налогов, который подписал Владимир Зеленский, обнародовали в веб-версии газеты "Голоса Украины" еще 28 ноября. Ожидалось, что сама газета выйдет 29 ноября, и в тот день документ вступит в силу. Впрочем, получилось иначе.

Владимир Зеленский подписал этот закон 28 ноября 2024 года. Отмечается, что общая сумма повышения налогов в 2024 году составит около 8 миллиардов гривен.

Ожидается, что доход государства от налогов в 2025 году составит 141 миллиард гривен.

Этот закон предусматривает ряд изменений.