Что даст Украине повышение налогов

За счет этого в текущем году государство дополнительно аккумулирует 8 миллиардов гривен, сообщает 24 канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Он отметил, что в следующем году Украина получит 140 миллиардов гривен. И все эти средства без исключения будут направлены на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины.

Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам, - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в следующем году расходы на оборону составят 2,23 триллиона гривен, из которых 1,16 триллиона - это денежное обеспечение военнослужащих.

Шмыгаль написал, что все украинцы, которые платят военный сбор, помогают воинам и делают важный вклад в устойчивость Украины и приближение справедливого мира.

Что известно об изменениях в налогах

Новые налоговые изменения в законодательстве предусматривают повышение ставки военного сбора для физических лиц. Так налог возрастет с 1,5% до 5%.

Таким образом предприниматели будут платить так:

ФОПы 1, 2, 4 групп - 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8 000 грн).

ФЛП 3 группы - 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Обратите внимание! В частности, с 1 января 2025 года будут повышены ставки налога на прибыль для финансовых компаний до 25%