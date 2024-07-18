Податки суттєво зростуть: на скільки уряд хоче підвищити військовий збір
18 липня 2024, 13:48Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Кабмін пропонує підвищити податки в Україні. Відтак, планують збільшити військовий збір, а також підвищення акцизу на ввезення авто.
Які податки в Україні можуть зрости
Як стало відомо, уряд готує новий законопроєкт про підвищення податків, що призведе до збільшення бюджетних надходжень на 140 мільйонів гривень. Серед основних змін варто відзначити збільшення військового збору з 1,5% до 5% та введення податку на газовані напої.
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Також головні зміни податків, які пропонує Кабмін є наступними:
- встановлення обовʼязку сплати військового збору у розмірі 30% від вартості реалізованих ювелірних виробів підприємствами, установами та організаціями та ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння;
- ️15% військового збору від вартості купівлі автомобіля, при першій його реєстрації в Україні;
- ️5% військово збору від доходу з продажу нерухомого майна фізичними особами, якими протягом звітного податкового року здійснено продаж одного об'єкта нерухомості.
- 5% військового збору постачальниками електронних комунікаційних послуг, які надають послуги мобільного звʼязку, сплаченої кінцевими користувачами таких послуг.
- ️5% збір для ФОП 1,2,4 групи;
- ️1% збір для ФОП 3 групи;
- встановлення специфічної ставки акцизного податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.